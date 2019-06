Cần cẩu cứu hộ gãy đổ khi đang cứu hộ vụ sập cầu Tân Nghĩa

Khoảng 9 giờ ngày 1.6, được sự huy động của Sở GTVT Đồng Tháp, một sà lan chở cần cẩu trọng tải lớn đến vị trí cầu Tân Nghĩa để trục vớt các phương tiện bị rơi xuống kênh Tháp Mười 2.

Cần cẩu bị gãy vẫn còn chắn ngang kênh Tháp Mười 2

Sau hơn 2 giờ thực hiện cứu hộ , xe ba gác và toàn bộ hàng hóa trên xe tải đã được đưa lên bờ. Đến khoảng 11 giờ 20 cùng ngày, khi cần cẩu tiến hành trục vớt xe tải BS 78C - 04627 thì bất ngờ cần cẩu bị gãy đổ ở đoạn cách vị trí chân cầu khoảng 10 m khiến xe tải rơi và chìm hẳn xuống kênh Tháp Mười 2. Vị trí chìm cách bờ kênh thuộc ấp 1, xã Tân Nghĩa, H.Cao Lãnh khoảng 20 m.

Cần cẩu cứu hộ bị gãy khiến quá trình cứu hộ xe tải và chiếc tàu bị nhịp giữa cầu Tân Nghĩa sập đè lên gặp bế tắc. Quan sát tại hiện trường lúc 16 giờ cùng ngày, đoạn cần cẩu bị gãy vẫn còn chắn ngang kênh Tháp Mười 2, đơn vị chủ quản cần cẩu đang tìm cách “cứu hộ” chiếc cần cẩu này.

Ông Nguyễn Phước Thiện, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Đồng Tháp, cho biết đơn vị đang huy động cần cẩu khác để tham gia quá trình cứu hộ vụ tai nạn ở cầu Tân Nghĩa để sớm trục vớt nhịp cầu và các phương tiện giao thông gặp nạn, giúp kênh Tháp Mười 2 sớm được thông thương.

Do cầu Tân Nghĩa nằm đầu đường huyện lộ Tân Nghĩa - Gáo Giồng, mỗi ngày có hàng ngàn lượt người qua lại nên ngay trong đêm 31.5, UBND H.Cao Lãnh tổ chức triển khai bến đò tạm ngang kênh Tháp Mười 2, vị trích cách cầu Tân Nghĩa 200 m về phía hạ lưu, để đưa rước người đi bộ và xe máy qua lại miễn phí.

Đưa đò miễn phí

Ông Lê Chí Trung, Chủ tịch UBND xã Tân Nghĩa (H.Cao Lãnh), cho biết kinh phí đưa đò phục vụ nhân dân đi lại sẽ được UBND H.Cao Lãnh và UBND xã Tân Nghĩa hỗ trợ lại cho chủ đò.

ẢNH: TRẦN NGỌC Địa phương tổ chức đò đưa miễn phí người dân sau khi cầu sập

Ngày 1.6, trao đổi với Thanh Niên, thượng tá Nguyễn Văn Luận, Phó trưởng Công an H.Cao Lãnh, cho hay đến 16 giờ cùng ngày, tài xế xe tải BS 78C - 046.27 vẫn chưa đến cơ quan công an trình diện nên chưa xác minh danh tính tài xế gây sập cầu. Hiện lực lượng công an huyện đang triển khai các bước thu thập thông tin vụ việc và phối hợp trục vớt phương tiện nên chưa tiến hành khởi tố vụ án.

Như Thanh Niên đã đưa tin, lúc 13 giờ 30 ngày 31.5, xe tải BS 78C - 046.27 chở 17,3 tấn hàng hóa là khoai mì đi qua cầu Tân Nghĩa đã làm sập nhịp giữa cầu khiến xe tải và 1 xe ba gác rơi xuống kênh, khiến giao thông trên tuyến huyện lộ Tân Nghĩa - Gáo Giồng bị tê liệt.

Về đường thủy, do nhịp cầu sập chắn ngang kênh Tháp Mười 2 nên giao thông trên tuyến kênh này bị tạm ngưng để cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

ẢNH: TRẦN NGỌC Tải trọng cầu 8 tấn được thông báo nhưng xe tải 17,3 tấn vẫn cố tình vượt qua

Đáng lưu ý, mặc dù cầu Tân Nghĩa được ngành giao thông cắm biển thông báo tải trọng 8 tấn ở 2 bên đầu cầu nhưng tài xế xe tải BS 78C - 046.27 có tải trọng hàng hóa hơn 17,3 tấn (chưa tính tải trọng xe) vẫn cố chạy qua cầu dẫn đến sập cầu.