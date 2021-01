Cần làm rõ những ai 'góp siêu tốc' 3.597 tỉ đồng vào Saigon Co.op

Liên quan vụ việc này, đến nay Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP.HCM mới tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với riêng ông Diệp Dũng (thi hành các quyết định này vào ngày 16.12.2020) để điều tra về tội “ lạm quyền trong khi thi hành công vụ ”.