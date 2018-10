Cần lên án hành vi bắt người, phá tàu ngư dân VN

Tàu cá cùng 13 ngư dân bị “tàu lạ” đâm va ở Hoàng Sa đã về đất liền Sáng 19.10, ông Huỳnh Văn Định, Chủ tịch UBND xã Tam Quang (H.Núi Thành, Quảng Nam), cho biết tàu cá QNa 90398 TS do ông Huỳnh Tèo (44 tuổi, ở xã Tam Quang) làm thuyền trưởng cùng 13 ngư dân bị "tàu lạ" đâm va gần biển Hoàng Sa đã về bờ an toàn vào tối 18.10. Khoảng 13 giờ ngày 15.10, tàu QNa 90398 TS đang đánh bắt tại vùng biển cách khu vực đảo Đá Bắc (quần đảo Hoàng Sa) khoảng 143 hải lý về hướng đông bắc thì bị "tàu lạ" đâm va gây hư hỏng nặng, có nguy cơ chìm; thuyền trưởng Tèo phát tín hiệu cầu cứu. Đến 15 giờ 30 cùng ngày, tàu cá QNa 91144 TS (do ông Huỳnh Văn Tạo, ở xã Tam Quang, làm thuyền trưởng) đang đánh bắt cách đó khoảng 50 hải lý đã tiếp cận, cứu các ngư dân bị nạn. Lúc 1 giờ 30 ngày 19.10, 43 ngư dân trên tàu câu mực QNa 91919 TS cùng thuyền trưởng Lương Văn Tồn (ở xã Tam Giang, H.Núi Thành) cũng đã về đến đất liền, sau khi tàu bị chìm tại vùng biển Trường Sa. Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 11.10, tàu QNa 91919 TS đang đánh bắt trên biển thì bị chết máy, mắc cạn ở bãi san hô và bị sóng lớn đánh chìm. Sau đó, các ngư dân được tàu QNa 91269 TS (do ông Phạm Cương, ở xã Tam Giang, làm thuyền trưởng) cứu nạn và đưa vào bờ. Mạnh Cường