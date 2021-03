Cần Thơ: Bắt giữ ông trùm 'xã hội đen' Chín Xuân ở Thốt Nốt

Sáng 27.3, tin từ Công an TP. Cần Thơ cho biết đơn vị vừa phối hợp Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an thực hiện quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Công Xuân ("trùm xã hội đen" Chín Xuân, 52 tuổi, ngụ P.Thới Thuận, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ).

Xuân là nghi phạm chủ mưu trong vụ đổ xăng đốt nhà thiếu tá Hồ Đình Huyên, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an Q.Thốt Nốt, xảy ra ngày 30.9.2020, tại P.Trung Kiên (Q.Thốt Nốt).

Lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở của Xuân diễn ra trong buổi tối 26.3, với hơn 100 cán bộ, chiến sĩ được huy động. Qua khám xét, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã thu nhiều hung khí nguy hiểm và tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án.

Trước đó, qua quá trình điều tra, ngày 11.3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự , khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Tài Nguyên (21 tuổi) và Hồ Thanh Hải (Hải Trọc, 31 tuổi, cùng ngụ P.Thới Thuận), là các nghi phạm trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội.

Để làm rõ vụ án liên quan đến ông "trùm" Chín Xuân, cơ quan điều tra đã triệu tập 1 nghi phạm ngụ tại P.Thới Thuận do liên quan đến vụ án đổ xăng đốt nhà Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.Thốt Nốt để tiếp tục điều tra làm rõ. Ngày 22.3, khi lên Công an TP.Cần Thơ để làm việc thì đến ngày 24.3 nghi phạm trên đã lấy dao đâm vào ngực trái để tự sát nhưng được cấp cứu kịp thời.