Cần Thơ: Ca dương tính Covid-19 sau 20 ngày cách ly vừa có kết quả âm tính

Trưa 22.6, DS.CK2 Nguyễn Phước Tồn, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế TP.Cần Thơ , cho hay kết quả xét nghiệm mới nhất của Viện Pasteur TP.HCM đối với trường hợp dương tính với Covid-19 sau 20 ngày cách ly ở TP.Cần Thơ, cho kết quả âm tính với Covid-19.

Trạm kiểm dịch bến phà Phong Hòa - Thới An, ngay cửa ngõ của TP.Cần Thơ, tiếp giáp với tỉnh Đồng Tháp Ảnh Đình Tuyển Trước đó, ngày 30.5, nam sinh viên sống ở phường 5, Q. Gò Vấp (TP.HCM) đến H.Đức Hòa, Long An . Sau đó, người nay cùng bạn gái đi xe máy từ Long An về TP.Cần Thơ theo tuyến N2 qua tỉnh Đồng Tháp, đến phà Phong Hòa - Thới An và vào địa bàn phường Thới An, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ.

Sau khi khai báo y tế tại Phường Thới An (Q.Ô Môn), chiều cùng ngày, ngành chức năng vận động đưa nam sinh viên đi cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính. Ngày 14.6, kết quả xét nghiệm lần 2 vẫn âm tính. Tuy nhiên, đến ngày 20.6, tức chỉ còn 1 ngày là hoàn thành 21 ngày cách ly theo quy định thì mẫu xét nghiệm lần 3 do ngành y tế Cần Thơ lấy cho kết quả nam sinh viên trên dương tính với Covid-19

“Chúng tôi gửi mẫu xét nghiệm của nam sinh viên này cho Viện Pasteur TP.HCM xét nghiệm thêm một lần nữa và kết quả sáng nay đã khẳng định âm tính với SARS-Cov-2 ”, DS.CK2 Nguyễn Phước Tồn nói.

Cũng theo ông Tồn, tuy đã có kết quả âm tính với Covid-19 nhưng do trước đó nam sinh viên được chuyển vào Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ để điều trị. Do vậy, nam sinh viên này vẫn sẽ phải cách ly và theo dõi tại bệnh viện, bệnh viện tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm đủ 3 lần theo quy định để đảm bảo an toàn nhất. Ngoài ra, với 14 người tiếp xúc gần cũng sẽ tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cũng như đảm bảo thời gian cách ly tập theo quy định.