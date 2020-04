Cần Thơ: Đề nghị truy tố người đăng tin sai sự thật trên mạng xã hội

Ngày 26.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an Q.Ninh Kiều (TP. Cần Thơ ) cho biết đã chuyển hồ sơ cho Viện KSND kiểm sát cùng cấp, đề nghị truy tố bị can Mã Phùng Ngọc Phú (28 tuổi, ngụ P.Tân An , Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.