Cần Thơ: Ghi nhận 3 ca dương tính Covid-19, phong tỏa 3 khu vực

Trường hợp thứ nhất là bà L.M, bán cà phê xe trên đường Hai Bà Trưng, P.Tân An và chợ Tân An. Thứ hai là bà P.T.D, ngụ khu vực 5, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, buôn bán tại chợ Tân An. Thứ ba là ông P.V.L, nhân viên khách sạn Ninh Kiều Riverside (P.Tân An, Q.Ninh Kiều). Trước đó, ông L. đi mua cá và bún tại chợ Tân An.

Cả 3 trường hợp đều có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với Covid-19 vào ngày 11.7. Hiện 3 trường hợp này đã được chuyển đến Bệnh viện Lao và bệnh phổi Cần Thơ để điều trị, cách ly. Cơ quan chức năng TP.Cần Thơ đang tích cực truy vết các F1, F2 của các ca dương tính để xét nghiệm, cách ly, giám sát.

Ngay sau khi phát hiện ca nghi nhiễm là tiểu thương trong chợ Tân An, khu chợ này bị phong tỏa, người dân xếp hàng để lấy mẫu xét nghiệm Ảnh: Đình Tuyển

Cùng ngày, UBND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ), có quyết định áp dụng biện pháp phong tỏa khách sạn Ninh Kiều Riverside, gần bến Ninh Kiều, thuộc P.Tân An, Q.Ninh Kiều, để truy vết phòng chống dịch Covid-19.

Ngoài ra, 2 khu vực khác cũng bị phong tỏa gồm một phần đường Hai Bà Trưng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều và một phần tổ 13, khu vực 5, P.An Hòa, từ số nhà 1/13A Mậu Thân đến 1/31A Mậu Thân (Bờ kè Rạch Ngỗng 1 - An Hòa), với 26 hộ dân, 108 nhân khẩu.

Cũng trong ngày 12.7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.Cần Thơ thông báo 2 điểm nguy cơ Covid-19 trên địa bàn. Điểm thứ nhất là chợ Tân An, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, từ ngày 27.6 đến ngày 10.7. Điểm thứ hai là Phòng khám MEDLATEC Cần Thơ, số 349 Nguyễn Văn Cừ (nối dài), thời gian từ 15 giờ 45 đến 18 giờ 30 ngày 8.7.

CDC Cần Thơ đề nghị những người từng đến 2 địa điểm trong khoảng thời gian trên đến ngay trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú, tạm trú để khai báo y tế hoặc liên hệ số điện thoại đường dây nóng của ngành y tế Cần Thơ, 1900888670, để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.