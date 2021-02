Cần Thơ: Khởi tố một nguyên cán bộ thuế tống tiền doanh nghiệp

Tối 23.2, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đã tiến hành tống đạt Quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, thi hành lệnh khám xét chỗ ở đối với Nguyễn Xuân Huy (41 tuổi), nguyên Phó đội trưởng Đội kiểm tra thuế 1 thuộc Chi cục Thuế Q.Ninh Kiều.

Nguyên Xuân Huy bị khởi tố để điều tra về tội “ lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản ”, được quy định tại Điều 355, bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cơ quan công an cũng đã tiến hành khám xét chỗ ở của bị can Nguyễn Xuân Huy, nhà số 157 Phan Đình Phùng, P.Tân An, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ.