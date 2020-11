Cảnh báo chiêu lừa 'khai thác kho báu ngàn tỉ USD'

Theo Bộ Công an, nhiều nhóm cá nhân hoặc doanh nghiệp lập ra các giấy tờ hồ sơ thể hiện những kho báu có trị giá hàng ngàn tỉ đồng, rồi lôi kéo người khác đầu tư, góp vốn để khai thác là những dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hôm qua 20.11, Bộ Công an phát đi thông tin cảnh báo tội phạm hoạt động lừa đảo dưới chiêu trò đơn thư xin tiếp nhận hàng ngàn tỉ đồng từ nguồn vốn nước ngoài, khai thác “kho báu”, “tiếp nhận di sản”, có giá trị từ hàng trăm đến hàng ngàn tỉ đồng, hoặc ngoại tệ như USD, EUR, yen Nhật...

Cụ thể, Bộ Công an phát hiện Công ty CP quốc tế Hồ Tràm, Công ty CP di sản quốc tế Hồ Tràm, do Nguyễn Quốc Long, Lê Nguyên Thành (còn tự xưng là Chủ tịch Hội đoàn xử lý di sản quốc tế ) là thành viên sáng lập; Công ty CP CT Toàn cầu giác mạc 13579, do Văn Hùng Tính làm tổng giám đốc; Công ty CP đầu tư Nam Hải Thái Bình Dương do Trần Minh Phương là tổng giám đốc; Công ty TNHH MTV đầu tư PHM do Nguyễn Hoàng Ngân là giám đốc... được lập ra nhưng không có hoạt động sản xuất kinh doanh ; các cá nhân đại diện cho doanh nghiệp (DN) này thường tự xưng tổ chức (không có cơ sở pháp lý), không đúng quy định của pháp luật; phần lớn các cá nhân tham gia hoạt động lừa đảo này đều có tiền án, tiền sự về tội lừa đảo, làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, không có nghề nghiệp, nơi cư trú rõ ràng.