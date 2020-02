Cảnh báo: 'Dân chơi' ma túy Đà Nẵng dạt vùng ven khi khu trung tâm bị truy quét

Ngày 28.2, Công an huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng) cho biết trước đó đã khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về hành vi mua bán trái phép ma túy. Hai bị can trên chuyên "phục vụ" cho "dân chơi" Đà Nẵng ở vùng ven.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin , trong năm 2019, Công an Đà Nẵng quyết liệt trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm ma túy ở các tụ điểm khu vực trung tâm. Liên tiếp các ổ ma túy bị triệt xóa, "dân chơi" Đà Nẵng dạt ra vùng ven, chọn địa bàn giáp ranh giữa Hòa Vang và thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) để bay lắc.

Đầu năm 2020, tình hình sử dụng trái phép ma túy như hàng đá, thuốc lắc ở các quán karaoke khu vực này diễn biến phức tạp.

Ngày 17.2, Công an Hòa Vang lập chuyên án M-0220, đến 21 giờ 30 phút ngày 22.2, truy bắt được Trần Văn Rô (24 tuổi, ngụ xã Điện Tiến,Điện Bàn) trên đường ĐT 605 đang mang thuốc lắc đi bán.

Tiếp tục theo dõi, chiều 24.2, công an Hòa Vang bắt tiếp Lê Huy Phương Nam (20 tuổi, ngụ phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tại thôn Dương Sơn (xã Hòa Châu, Hòa Vang) với tang vật 1 gói ma túy đá.

Theo điều tra, Rô và Nam phát hiện "dân chơi ma túy" Đà Nẵng có xu hướng dạt ra vùng ven để sử dụng ma túy ở các tụ điểm karaoke, nên Rô chuyên bán thuốc lắc, còn Nam chuyên hàng đá , cả hai giới thiệu nguồn khách cho nhau.

* Trước đó, Công an Hòa Vang cũng đã bắt, khởi tố 5 bị can chuyên cung cấp ma túy cho "dân chơi" Đà Nẵng ở các tụ điểm vùng ven , gồm: Đặng Công Công (29 tuổi, ngụ phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), Lê Thị Khánh Như (24 tuổi, ngụ phường Thạch Thang, quận Hải Châu), Ngô Từ Ngọc Hậu (ngụ phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, cùng Đà Nẵng), Trần Tấn Vương (cùng 18 tuổi, ngụ xã Điện Hòa), Phạm Bá Tân (26 tuổi, ngụ P.Điện Ngọc, cùng thị xã Điện Bàn, Quảng Nam).