Cảnh báo mưa giông mạnh, lốc xoáy

Ngoài ra, từ ngày 16 - 20.8, do ảnh hưởng của vùng xoáy thấp hoạt động mạnh nên ở các tỉnh vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to, có nơi mưa rất to; khu vực đông bắc có khả năng xảy ra mưa to đến rất to, riêng tỉnh Quảng Ninh (bao gồm cả đảo Cô Tô) có khả năng mưa rất to đến đặc biệt to (lượng mưa 350 - 500 mm/đợt, cục bộ có nơi có thể trên 600 mm/đợt). Các nơi khác ở Bắc bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trọng tâm của đợt mưa có khả năng tập trung từ đêm 16.8 đến đêm 18.8.