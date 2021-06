Cảnh báo mưa lớn gây lũ quét, sạt lở đất sau bão số 2

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết sáng 13.6, sau khi đi vào khu vực đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Nghệ An, bão số 2 suy giảm thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.

Trong ngày, hoàn lưu bão số 2 gây mưa lớn diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ. Đặc biệt khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và giông.

Bão số 2 gây mưa to, gió giật cấp 10 ở Thanh Hóa Theo dự báo, mưa lớn sau bão số 2 ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ sẽ còn diễn biến rất phức tạp. Đặc biệt tại các tỉnh tây Bắc bộ hôm nay mưa to, có nơi mưa rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đặc biệt vùng núi các tỉnh tây Bắc bộ do ảnh hưởng của mưa lớn sẽ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất