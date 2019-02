Cảnh báo mưa lớn, mưa giông diện rộng ở Bắc bộ và Trung bộ

Ngày 16.2, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT) cho biết rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23 - 25 độ vĩ bắc tiếp tục bị nén bởi một khối áp cao lục địa di chuyển về phía đông nam.

Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao có xu hướng di chuyển từ tây sang đông, các tỉnh khu vực Tây Bắc và Việt Bắc sẽ có mưa rào . Trong ngày 17.2, mưa giông sẽ mở rộng ra toàn bộ các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ.

Trong đó, vùng núi Việt Bắc và Đông Bắc dự báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có giông. Dự báo lượng mưa phổ biến ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ trong khoảng 30 - 70 mm/24 giờ, đặc biệt ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Quảng Ninh sẽ có mưa to từ 50 - 100 mm/24 giờ.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cảnh báo, mưa lớn và mưa giông diện rộng ở các tỉnh Bắc bộ và Trung bộ trong dịp này có khả năng kèm theo các hiện tượng thiên tai cực đoan như lốc xoáy, sét đánh, mưa đá và gió giật mạnh.