Không khí lạnh gây mưa ở vùng núi Bắc bộ, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Sáng nay, 16.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết do ảnh hưởng của rãnh gió tây trên cao kết hợp với không khí lạnh, trong ngày hôm nay, các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có mưa rải rác, riêng các tỉnh Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to, với lượng mưa phổ biến 20 - 50 mm/24 giờ, riêng Lào Cai, Hà Giang có nơi mưa trên 80 mm/24 giờ. Trong cơn giông, người dân cần đề phòng khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do mưa to, các sông suối nhỏ thượng lưu lưu vực sông Hồng dự báo có khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1 - 2 m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới báo động 1. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai và Hà Giang cần đề phòng xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Còn tại khu vực Trung bộ, trong ngày 16 - 17.1, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Khánh Hòa có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi từ đêm nay sẽ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm/24 giờ, có nơi trên 100 mm/24 giờ.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay, 16.1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh phía đông Bắc bộ, bắc Trung bộ và hầu hết phía tây Bắc bộ, gây mưa rải rác.

Ở các tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa trời rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 10 - 13 độ C, vùng núi 7 - 10 độ C và vùng núi cao có nơi rét dưới 5 độ C.