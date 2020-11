Cảnh báo mưa lớn sau bão số 13

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 13, trong ngày 14 - 16.11, khu vực từ nam Nghệ An đến Quảng Nam sẽ có mưa to đến rất to. Dự báo lượng mưa từ 150 - 250 mm/đợt, có nơi trên 350 mm. Các tỉnh Thanh Hóa, phía bắc Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa từ 50 - 150 mm/đợt. Đợt mưa này sẽ khiến khu vực vùng núi các tỉnh miền Trung tiếp tục có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất