Cảnh báo mưa lũ, sạt lở đất ở vùng núi Bắc bộ và Thanh Hóa

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21 - 24 độ vĩ bắc kết hợp với hội tụ lên đến 5.000 m hoạt động mạnh, từ đêm 1.8 đến hết ngày 2.8, các tỉnh Bắc bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 - 70 mm, có nơi trên 100 mm. Trong mưa giông cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét.