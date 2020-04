Cảnh báo trộm cướp mùa dịch

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trong lúc này hết sức hạn chế ra đường nếu không thật sự cần thiết, nhất là thời điểm vắng người, nhằm tránh bị bọn tội phạm lợi dụng đường vắng để gây án.

Cảnh báo: Tội phạm cướp giật, hiếp dâm rất manh động trong dịch Covid-19

Những vụ cướp táo tợn giữa đường

Những ngày gần đây, tại TP.HCM đã xảy ra một số vụ trộm cướp hết sức manh động trên đường vắng. Điển hình là vụ cướp táo tợn xảy ra trên địa bàn Q.Bình Thạnh. Theo đó, lúc 0 giờ 15 ngày 30.3, 2 nam thanh niên điều khiển xe máy 54R3-9703 chạy qua nhiều tuyến đường tại TP.HCM để “săn mồi”.

Khi đến trước số nhà 52 Đặng Thùy Trâm (P.13, Q.Bình Thạnh), cả hai phát hiện cô gái đang chạy xe máy một mình nên áp sát, đạp ngã xe và dùng cây sắt nhọn khống chế nạn nhân cướp đi 1 điện thoại di động.

Chưa dừng lại, thấy đường vắng, cả hai tiếp tục khống chế, lột đồ cô gái giữa đường với ý định hiếp dâm. Tuy nhiên, nạn nhân chống cự quyết liệt, hô hoán cầu cứu nên bọn cướp quay sang lấy xe máy tẩu thoát.

Trong vụ án này, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM phối hợp Công an Q.Bình Thạnh đã bắt giữ Hữu Hoàng Giang (18 tuổi, quê Bạc Liêu, tạm trú Q.9) và Lê Tuấn Thành (20 tuổi, tạm trú Q.9). Tại cơ quan công an, cả hai thừa nhận hành vi cướp tài sản và khai đem bán xe máy cướp được cho một cửa hàng trên đường Âu Cơ với giá 6 triệu đồng. Ngoài ra, cả hai còn thừa nhận đã thực hiện trót lọt 2 vụ cướp khác trên địa bàn Q.Thủ Đức với thủ đoạn tương tự.

Hai tên cướp khống chế, uy hiếp nạn nhân cướp xe táo tợn rạng sáng 30.3 ở Q.Bình Thạnh Ảnh: Công an cung cấp

Sáng cùng ngày, chị Đ.T.T.T (30 tuổi, quê Bình Dương) dừng xe trên đường Lữ Gia (P.15, Q.11) thì bị hai tên cướp đi xe máy giật túi xách bên trong có hơn 10 triệu đồng. Công an Q.11 truy xét bắt giữ được 6 thiếu niên trong băng nhóm cướp giật này.

Trước đó, khuya 29.3, tổ công tác 363 (Công an Q.Thủ Đức) bắt quả tang Trịnh Minh An (31 tuổi), Dương Tấn Trung (23 tuổi) đang trộm xe máy trên đường 34, P.Hiệp Bình Phước (Q.Thủ Đức. Khuya 28.3, Công an xã Bình Hưng (H.Bình Chánh) tuần tra trên đường số 1, ấp 4B (xã Bình Hưng) phát hiện và bắt giữ Nguyễn Văn Ba (30 tuổi, quê Bắc Ninh) và Trần Diệu Minh (40 tuổi, ngụ Q.8) vừa cướp giật điện thoại của đôi nam nữ...

Không có việc cần thiết, không nên ra đường

Trao đổi với PV Thanh Niên ngày 5.4, thượng tá Nguyễn Đăng Nam, Trưởng PC02 Công an TP.HCM, cho rằng xu hướng tội phạm hiện nay diễn biến phức tạp. Tội phạm ngày càng gia tăng về tính bạo lực, hung hãn, liều lĩnh so với trước.

Thượng tá Nam khuyến cáo trong thời điểm hiện nay, người dân cần thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng, tự cách ly ở nhà , hạn chế ra đường, đặc biệt vào thời gian buổi trưa, buổi tối. “Bây giờ người dân có thể đặt hàng online. Nếu có việc cần buộc phải ra đường thì phải có nam giới hoặc đi hai người trở lên. Nhân dân trên địa bàn TP cần nâng cao cảnh giác, chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng, của Chủ tịch UBND TP về việc đi lại trong thời gian này. Nếu người dân bị cướp giật thì phải đến cơ quan công an gần nhất trình báo để điều tra, xử lý theo quy định”, ông Nam nhấn mạnh.

Để trấn áp tội phạm, hỗ trợ tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, từ ngày 1.4 - 1.5 Công an TP triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm. Theo đó, cảnh sát hình sự tăng cường tuần tra, phát hiện xử lý các đối tượng cướp, cướp giật tài sản trên đường phố và nơi công cộng, nhất là các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, không rõ mục đích di chuyển trong thời gian hạn chế đi lại; Tổ công tác 363 tập trung phát hiện xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật trên đường phố, nơi công cộng, nhất là các trường hợp nghi vấn hoạt động phạm tội cướp, cướp giật , trộm cắp…

Cũng theo thượng tá Nam, thực hiện kế hoạch cao điểm trấn áp tội phạm, PC02 đã điều tra cơ bản, khoanh vùng các tuyến đường, địa bàn thường xuyên xảy ra cướp, cướp giật. Cảnh sát hình sự cũng đã lên danh sách các băng nhóm, đối tượng cầm đầu, có những biện pháp nghiệp vụ khi những đối tượng này nhen nhóm hoạt động thì sẽ trấn áp, xử lý...