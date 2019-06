Cảnh cáo phó chủ tịch tỉnh và nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang

Ngày 18.6, Tỉnh ủy Hà Giang đã ban hành Kết luận số 469-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh này tại Kỳ họp thứ 26, khóa XVI về xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Đức Quý và ông Vũ Văn Sử, do liên quan đến vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ tại hội đồng thi THPT quốc gia năm 2018

Ông Trần Đức Quý là Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, Trưởng Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2018 tỉnh Hà Giang. Ông Vũ Văn Sử nguyên là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo, Chủ tịch Hội đồng Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2018 tỉnh Hà Giang (vừa nghỉ hưu).

Trước đó, ngày 17.6, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang khóa XVI đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 26 để kiểm điểm, xem xét, quyết định hình thức kỷ luật đối với 2 tỉnh ủy viên có khuyết điểm, vi phạm trong việc tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã bỏ phiếu kín quyết định hình thức kỷ luật nêu trên.

Như Thanh Niên phản ánh, Viện KSND tỉnh Hà Giang đã hoàn tất hồ sơ truy tố 5 bị can về các tội danh Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi; và Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Theo đó, các bị can Nguyễn Thanh Hoài và Vũ Trọng Lương, nguyên Trưởng và Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hà Giang, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại điều 356 bộ luật Hình sự.

Bị can Triệu Thị Chính, nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang, bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi," quy định tại điều 358 bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Văn Khuông, nguyên Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Giang; và Lê Thị Dung, nguyên Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Giang, bị truy tố về tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, quy định tại điều 366 bộ luật Hình sự.