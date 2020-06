Cảnh giác dịch bệnh bạch hầu

Cần đưa trẻ đi tiêm vắc xin Trẻ từ 2 tháng tuổi cần được tiêm vắc xin phòng bệnh bạch hầu, được cấp miễn phí trong tiêm chủng mở rộng Ảnh: Liên Châu Cục Y tế dự phòng khuyến cáo bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên, thuộc nhóm B trong luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ, tuy nhiên cũng có thể gặp ở người lớn nếu không có miễn dịch. Nếu không được tiêm chủng đầy đủ, bệnh có thể gây dịch khiến nhiều người mắc, do đây là bệnh dễ lây (qua đường hô hấp hoặc qua tiếp xúc trực tiếp với các dịch tiết từ niêm mạc mũi họng của bệnh nhân; hoặc từ người lành mang trùng khi ho, hắt hơi, đặc biệt trong khu vực dân cư đông đúc hoặc nơi có điều kiện vệ sinh không đảm bảo). Cục Y tế dự phòng khuyến cáo, cần đưa trẻ đi tiêm chủng tiêm vắc xin phối hợp phòng bệnh bạch hầu (ComBe Five hoặc DPT-VGB-Hib (SII), Td) đủ mũi tiêm và đúng lịch. Mũi 1: Tiêm khi trẻ được 2 tháng tuổi; mũi 2: Sau mũi thứ nhất 1 tháng; mũi 3: Sau mũi thứ hai 1 tháng; mũi 4: Khi trẻ 18 tháng tuổi.