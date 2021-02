Cảnh giác với tiền ảo

Theo trình báo, các nạn nhân bị đối tượng lừa đảo kết bạn qua ứng dụng hẹn hò Tinder, tự xưng là người nước ngoài thành đạt, đại gia tại Trung Quốc, Hong Kong, Singapore… Qua xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng nhận thấy tội phạm lợi dụng tính ẩn danh của internet, dùng phần mềm bảo mật, đặt máy chủ ở nước ngoài. Điểm chung là kẻ gian đều chủ động xin thông tin mạng xã hội khác của bị hại (như Zalo, Line) để kết nối nên bị hại không biết thông tin đăng ký của đối tượng.

Qua trò chuyện, tạo tin tưởng, kẻ gian bắt đầu lôi kéo bị hại tải ứng dụng sàn giao dịch tiền điện tử Binance, SGX và nạp VNĐ vào để mua USDT (một loại tiền điện tử có mệnh giá ổn định như USD). Tiếp đó, nhà đầu tư bị dụ chuyển USDT từ sàn Binance sang sàn SGX (sgxex.co, sgxex.org…) để được trả lãi từ 17-18%. Ban đầu, nạn nhân thường chỉ nạp vào ít tiền để thử vận may; nhưng ngay lập tức nhận lãi và rút được cả gốc lẫn lãi từ sàn SGX về sàn Binance, sau đó dễ dàng rút ra VNĐ nên có cảm giác tin tưởng. Trong khi đó, theo cơ quan điều tra, số lãi ban đầu nhận được là do kẻ gian chủ động trả lãi để nhà đầu tư tiếp tục sập bẫy những lần tiếp theo.

Khi tiếp tục nạp số tiền lớn hơn vào sàn SGX, nhà đầu tư vẫn nhận được tiền lãi trong tài khoản theo cấp số nhân nhưng lại không thể rút tiền ra khỏi sàn SGX. Nếu thắc mắc, họ được giải thích là tài khoản mới cần nâng cấp thành viên, nghi ngờ rửa tiền, cần nạp thêm tiền để đóng thuế, phí… thì mới rút được tiền gốc và lãi.

“Thực tế bị hại không bao giờ rút được tiền vì ứng dụng sàn SGX là ứng dụng giả mạo, do đối tượng lập ra để chiếm đoạt tiền ảo USDT. Bằng thủ đoạn “thả con săn sắt bắt con cá rô” một cách tinh vi, đối tượng đã thả mồi nhử nhiều người đầu tư tiền ảo nhưng hầu như các bị hại không quan tâm vấn đề này, chỉ quan tâm đầu tư vào sàn SGX sẽ kiếm lời nhiều”, thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng, cảnh báo. So với hình thức lừa đảo đa cấp núp bóng đầu tư tiền ảo trước đây, thủ đoạn mới lần này còn tinh vi hơn.