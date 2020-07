Cảnh sát đội mưa, buộc hàng loạt phương tiện muốn rời Đà Nẵng quay xe lại

Sáng 31.7, Công an TP.Đà Nẵng cùng các lực lượng liên quan đã tổ chức chốt chặn kiểm soát dịch Covid-19 tại các vị trí cửa ngõ để ngăn phương tiện ra, vào TP mà không có lý do chính đáng.

Kiên quyết buộc quay đầu xe

Từ sáng sớm 31.7, tại TP.Đà Nẵng trời đã đổ mưa lớn khiến việc dựng các chốt dã chiến trở nên vất vả hơn. Tuy nhiên, đến gần giờ trưa cơ bản các trại đã được thiết lập xong.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại chốt nam hầm Hải Vân, bên cạnh lực lượng triển khai nhiệm vụ dừng xe, giải thích và buộc các phương tiện có ý định rời TP.Đà Nẵng quay đầu, một số cán bộ khác đội mưa, khẩn trương dựng lán dã chiến ngay bên đường.

Các phương tiện qua khu vực này chủ yếu là ô tô con, xe tải các loại… Khi đến chốt, tất cả các phương tiện đều buộc dừng và quay đầu nếu không có các loại giấy tờ đặc biệt chứng minh việc rời khỏi Đà Nẵng là đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch Covid-19.

CSGT cho dừng xe máy đi từ Huế qua đèo Hải Vân để kiểm tra hành trình Ảnh: Hoàng Sơn

Trung tá Đinh Văn Hùng, Đội trưởng Đội Tổng hợp (Công an Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng), cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP về triển khai các chốt kiểm dịch, Công an quận đã triển khai 2 chốt trên đường Tạ Quang Bửu để hạn chế phương tiện đi qua đường hầm Hải Vân và chốt thứ 2 là hạn chế phương tiện đi qua đường đèo Hải Vân.

“Đúng 8 giờ ngày 31.7, lực lượng Công an quận đã phối hợp với quân đội, biên phòng và y tế đã triển khai lập lều dã chiến để triển khai nhiệm vụ. Nhiệm vụ của chốt là kiểm tra kiểm soát các phương tiện là người Đà Nẵng đi ra tỉnh Thừa Thiên – Huế và hạn chế phương tiện và người từ phía bắc vào. Chỉ có giải quyết những trường hợp xe chở nhu yếu phẩm cần thiết. Hoặc phương tiện bắc – nam có thể thông chốt nhưng không được đi qua địa bàn TP. Các chốt đều thông báo cho nhau kịp thời để phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các quy định của TP trong phòng chống dịch hiện nay ”, trung tá Hùng nói.

Những trường hợp đặc biệt, được sự chấp thuận của ngành chức năng sẽ được phép rời Đà Nẵng Ảnh: Hoàng Sơn

Theo trung tá Hùng, cơ bản phương tiện và người của Đà Nẵng đi ra tỉnh Thừa Thiên – Huế ít do người dân đã nhận thức cao và chấp hành các quy định của TP là không đi ra các tỉnh ở bên ngoài.

“Từ sáng đến nay, lực lượng đã kiểm tra 20 phương tiện đi ra hướng Huế. Lực lượng đã hướng dẫn người dân quay đầu xe về lại Đà Nẵng để thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội tại gia đình, hạn chế tiếp xúc với bên ngoài”, ông Hùng nói thêm.

Xe máy thông chốt Hải Vân sẽ qua đường tránh

Vào sáng 31.7, tại chốt kiểm soát dịch trên đường Trần Đại Nghĩa, lực lượng chức năng cũng lập hàng rào và ngăn các phương tiện muốn ra, vào thành phố quay đầu xe.

Theo ghi nhận, từ 8 giờ sáng có hàng chục ô tô, xe máy đi về hướng các chốt kiểm soát. Tất cả các phương tiện đều phải quay về theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Tại chốt Trần Đại Nghĩa, nhiều xe tải không được vào TP do không phải xe chở các mặt hàng thiết yếu Ảnh: Hoàng Sơn

Trong khi đó, theo ghi nhận, tại vị trí chốt dưới chân đèo Hải Vân, có nhiều xe máy, sau khi được thông chốt trên đỉnh đèo của ngành chức năng Thừa Thiên – Huế cũng được thông chốt này.

Sau khi được kiểm tra về hành trình đi lại, người dân nếu đi từ Huế nhưng không vào Đà Nẵng mà vào các địa phương khác ở phía nam sẽ được hướng dẫn chạy lên đường tránh, tuyệt đối không vào các đường phố nội thành Đà Nẵng.

CSGT Đà Nẵng ra hiệu lệnh quay đầu xe khi người dân cố lên đèo Hải Vân Ảnh: Hoàng Sơn

Theo thông tin từ công an TP Đà Nẵng, các lực lượng liên quan đã tiến hành lập 8 chốt chăn kiểm soát dịch gồm: chốt tại nam hầm Hải Vân (Liên Chiểu); chốt đoạn dẫn lên đèo Hải Vân (đường Nguyễn Văn Cừ, Liên Chiểu); chốt đường 14G (tại dốc Kiền, huyện Hòa Vang, giáp Quảng Nam ); chốt Quốc lộ 14B (Hòa Vang, giáp Quảng Nam); chốt QL1 (Hòa Vang, giáp Quảng Nam, đoạn Ngã ba Tứ Câu); chốt tỉnh lộ 605 (Hòa Vang, giáp Quảng Nam, đoạn dốc Bồ Bồ); chốt tại dự án tổ hợp du lịch và giải trí Cocobay (đường Trường Sa, Ngũ hành Sơn); chốt tại điểm cuối đường Trần Đại Nghĩa (Ngũ Hành Sơn).

Các trường hợp xe máy nếu không vào nội thành Đà Nẵng sẽ được phép lên đường tránh thành phố Ảnh: Hoàng Sơn Quảng cáo

Chỉ đạo công tác kiểm soát tại chốt nam hầm Hải Vân, đại tá Phan Ngọc Truyền, Trưởng phòng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng yêu cầu thêm: “Bây giờ phải ân cần, trách nhiệm để hướng dẫn cho bà con hiểu họ đi từ vùng dịch ra ngoài sẽ mang mầm bệnh cho địa phương khác nguy hiểm hơn. Ở đâu phải ở yên chỗ đó để cho dễ kiểm soát, chứ đi phát tán bệnh tật ra thì rất nhiều bất lợi”.

Lực lượng liên ngành khá vất vả trong việc dựng lán dã chiến do sáng 31.7 tại Đà Nẵng mưa lớn Ảnh: Hoàng Sơn

Các lực lượng liên quan mang lều, bạt, bàn ghế để thực hiện lập chốt từ sáng 31.7 Ảnh: Hoàng Sơn

Chân đèo Hải Vân ở phía Đà Nẵng được lập chốt để ngăn các phương tiện rời TP Ảnh: Hoàng Sơn

Tất cả phương tiện đều bị ngăn lại không cho rời TP.Đà Nẵng Ảnh: Hoàng Sơn

Chốt Trần Đại Nghĩa (Q.Ngũ Hành Sơn) được lập nên để ngăn phương tiện rời Đà Nẵng vào Quảng Nam Ảnh: Hoàng Sơn Quảng cáo

Trong khi đó, các phương tiện đi vào Đà Nẵng cũng được kiểm soát, nếu không có nhiệm vụ bức thiết cũng được yêu cầu quay xe Ảnh: Hoàng Sơn