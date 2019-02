Cảnh sát giao thông chạy bộ rượt bắt trộm

Ngày 3.2, Công an TP.Châu Đốc (An Giang) đã tạm giữ hình sự Huỳnh Vũ Trường Giang (32 tuổi, ngụ TT.Cái Dầu, H.Châu Phú, An Giang) điều tra về hành vi trộm tài sản