Hai trẻ lang thang thực hiện trót lọt khoảng 30 vụ trộm tài sản

Ngày 22.1, thông tin từ Công an H.Châu Thành (Trà Vinh) cho biết hiện Công an xã Hòa Thuận (H.Châu Thành) đang tìm gia đình của 2 trẻ em T.V.T (7 tuổi) và N.V.D ( 9 tuổi) để bàn giao cho gia đình. Nếu không tìm được, cơ quan chức năng sẽ làm hồ sơ để đưa 2 trẻ lang thang này vào trường giáo dưỡng, do có hành vi nhiều lần trộm cắp tài sản

Trước đó, chiều 19.1, T. và D. đột nhập vào nhà bà bà Trần Ngọc Điệp (tại ấp Đầu Bờ, xã Hòa Thuận, H.Châu Thành) trộm 1,5 triệu đồng và 200 USD, sau đó giấu tiền trong người, chuẩn bị ra khỏi nhà khổ chủ thì bị bà Điệp phát hiện, bắt giữ.

Tại công an xã, với sự giám hộ của đại diện chính quyền địa phương, cả 2 khai nhận lúc 10 giờ cùng ngày (19.1) đã lẻn vào nhà một người dân tại chung cư thuộc địa bàn xã Hòa Thuận để trộm tài sản. Tuy nhiên cả 2 chưa trộm được thì bị chủ nhà phát hiện bắt giao công an. Do không liên hệ được với gia đình, cơ quan công an đã giáo dục rồi cho cả 2 ra về. Thế nhưng sau đó cả 2 tiếp tục trộm cắp tài sản tại nhà bà Điệp.