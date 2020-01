Cảnh sát nổ súng vây bắt Trường 'con' Nam Định đang vận chuyển 1 kg ma túy

Sáng 5.1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này vừa phối hợp Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) triệt phá thành công chuyên án buôn bán, vận chuyển trai phép chất ma túy , bắt giữ Trịnh Xuân Trường (còn có biệt danh là Trường "con" Nam Định, 48 tuổi, ngụ tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) và 2 đồng phạm.