Cao Bằng mưa lớn, 1 người chết, 1 mất tích

* Chiều 15.7, ông Võ Kim Thuần, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn và thủy lợi tỉnh Long An, cho biết trong số 9 người bị thương do lốc xoáy có 5 người sức khỏe đã ổn định được xuất viện về nhà. Trước đó, khoảng 17 giờ 45 phút ngày 14.7, trên địa bàn 2 xã Nhị Thành, xã Tân Thành và TT.Thủ Thừa (H.Thủ Thừa, Long An) xảy ra mưa to kèm lốc xoáy làm 9 người bị thương, sập hoàn toàn 5 căn nhà và 390 căn tốc mái; sập hoàn toàn cơ sở sản xuất, nhà kho của 2 doanh nghiệp; 9 trường học và 3 phòng làm việc của cơ quan bị tốc trần nhà, tốc nhà xe; nhiều cây xanh, biển báo, trụ điện dọc các tuyến đường, công viên…bị đổ ngã. Ước tính thiệt hại hơn 6,5 tỉ đồng.