Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sai phạm hơn 811 tỉ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Mạnh Hùng và Lê Quang Hào, cùng nguyên Phó tổng giám đốc VEC và 34 người khác do sai phạm tại dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi