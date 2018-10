Cao tốc Nội Bài – Lào Cai tiếp tục hỏng, hạn chế phương tiện qua lại

Trưa 25.10, ông Bùi Đình Tuấn, Giám đốc Ban điều hành cao tốc Nội Bài – Lào Cai cho biết, đường tạm tại km 136 +105 cao tốc Hà Nội - Lào Cai, thuộc địa phận xã Quy Mông, huyện Trấn Yên (Lào Cai) đang bị sụt lún do mưa lũ, cộng với cầu Ngòi Thủ đang trong quá trình sửa chữa do vụ tai nạn vào hôm 5.9 vừa qua khiến cây cầu hư hỏng nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã cắm biển cảnh giới, đồng thời tổ chức phân luồng, hạn chế các phương tiện có tải trọng nặng qua lại.

Ảnh Viết Mai Lực lượng chức năng cắm chỉ dẫn, phân luồng các phương tiện qua lại Theo đó, đoạn đường chỉ cho phép các loại xe khách từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng dưới 10 tấn lưu thông qua đường tạm và phải tuân thủ theo sự điều tiết của đơn vị quản lý khai thác. Tốc độ lưu thông 5km/h, khoảng cách giữa hai xe 30m. Tạm dừng phục vụ các phương tiện có tải trọng từ 10 tấn trở lên và xe container 20 fit trở lên lưu thông từ Km112 (nút giao IC12) đến hết đường cao tốc và ngược lại.

Các phương tiện xe có tải trọng từ 10 tấn trở lên và xe container 20 fit trở lên lưu thông theo hướng Hà Nội – Lào Cai, ra khỏi đường cao tốc tại nút giao IC12 - đường QL32C - đường QL 37 - đường QL 70 lên Lào Cai.

Các phương tiện xe có tải trọng từ 10 tấn trở lên và xe container 20 fit trở lên lưu thông theo hướng Lào Cai- Hà Nội , Đi theo đường Cửa khẩu Kim Thành - cầu Cốc Lếu - đường QL70 -đường QL 37 - đường QL 32C lên nút giao IC12 đi Hà Nội.

"Chúng tôi đang cố gắng khắc phục sự cố một cách nhanh nhất, để có thể thông xe trở lại. Dự kiến khoảng 10 ngày nữa sẽ khắc phục xong sự cố này", ông Tuấn nói.

Trước đó, tại cuộc họp về phương án đảm bảo giao thông và sửa chữa, khắc phục sự cố hư hỏng cầu Ngòi Thủ tại Km 136+108 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào chiều 11.9, Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc VN (VEC) đề xuất 2 phương án khắc phục sự cố.

Phương án 1, làm đường và cầu tạm bên trái cầu Ngòi Thủ theo hướng Hà Nội - Lào Cai bằng dàn bailey để vượt suối, đảm bảo khẩu độ thoát nước khi có mưa lũ; thời gian xây dựng khoảng 15 ngày, kinh phí ước tính 4,5 tỉ đồng. Phương án 2, lắp đặt dàn bailey kép cả 2 chiều trên mặt cầu Ngòi Thủ hiện tại và làm thêm trụ tạm bằng rọ đá ở dưới cầu để tăng sức chịu tải của dàn bailey, tiến hành thông xe đảm bảo giao thông. Tiến độ thực hiện khoảng 7 ngày, kinh phí ước tính 2 tỉ đồng.

Sau khi nghe các ý kiến, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho biết, để đảm bảo an toàn giao thông cho phương tiện, an toàn công trình, đáp ứng thời gian thông xe ngắn nhất..., Bộ GTVT thống nhất phương án 1. Cho phép VEC được chỉ định tư vấn để triển khai. Đồng thời, yêu cầu Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông khẩn trương giám định để có phương án sửa chữa nhanh nhất, đảm bảo an toàn cho công trình và phương tiện qua lại trên tuyến cao tốc.