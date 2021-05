Cao tốc TP.HCM - Trung Lương: Xe khách tông xe tải trên làn dừng khẩn cấp, 1 người tử vong

Trước khi đi vào xét xử, chủ tọa phiên tòa công bố quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo Mai Tiến Dũng, Trưởng ngành hàng máy cũ Công ty Nhật Cường, do bị cáo vừa tử vong.

Liên quan vụ việc hàng chục 'quái xế' tụ tập, chặn đường quốc lộ 22 (TP.HCM) để so kè tốc độ, Công an H.Hóc Môn (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, bắt giữ 11 nghi can để điều tra về hành vi 'gây rối trật tự công cộng'.