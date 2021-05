Trên đường từ Miền Tây về TP.HCM sáng 3.5, tông xe máy vào thành cầu, 2 người tử vong

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ ngày 3.5, 2 thanh niên đi xe máy BS 59G2 - 667.05 lưu thông trên QL1 theo hướng miền Tây về TP.HCM.

Khi đến đoạn thuộc ấp Bình Cang 2, xã Bình Thạnh, H.Thủ Thừa, Long An , xe của hai thanh niên va chạm đường dẫn hành lang bảo vệ dốc Cầu Voi 1.

Ông Lê Văn Tỷ, Đội trưởng dân phòng ấp Bình Cang 2, cho biết đường dẫn vào dốc Cầu Voi 1 có khúc cua gấp, ngay rìa cầu có khe hở rất rộng, nếu không quen đường, chạy tốc độ nhanh dễ dẫn đến tai nạn.

CSGT Công an tỉnh Long An đang phối hợp Công an H.Thủ Thừa khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân tai nạn và danh tính 2 thanh niên tử vong.