'Cấp cứu' hồ chứa Dạ Lam do lũ tràn quá lớn

Trước đó, ngày 12.10, UBND H.Lệ Thủy đã cử đoàn đến kiểm tra sự an toàn của hồ chứa Dạ Lam; qua đó cho thấy hồ chứa có nguy cơ mất an toàn trước tình hình thời tiết mưa to kéo dài. Lãnh đạo H.Lệ Thủy đã chỉ đạo UBND xã Thái Thủy tiến hành mở rộng dòng chảy; phối hợp với lực lượng quân sự, công an huyện của cán bộ theo dõi 24/24 tình hình nước dâng trong lòng hồ.