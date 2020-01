Cặp 'mãng xà' quấn nhau bỗng xuất hiện tại khu di tích anh em nhà Tây Sơn

An Khê Trường nằm trên địa bàn phường Tây Sơn, thị xã An Khê. Đây là trường giao dịch, nơi giao tiếp của anh em nhà Tây Sơn với đồng bào Ba Na nhằm tập hợp lực lượng. Đây cũng là nơi nghĩa quân làm lễ khởi binh trước khi đưa quân xuống tiến đánh đồng bằng năm 1773. Di tích này nằm trong cụm di tích Tây Sơn thượng đạo, nơi phát xuất phong trào nông dân khởi nghĩa Tây Sơn, ghi dấu ấn đặc biệt trong lịch sử Việt Nam. Năm nay, thị xã An Khê tổ chức lễ kỷ niệm 249 năm khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771-2020), 231 năm chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2019) với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đặc sắc.