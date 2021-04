Cặp vợ chồng giả danh hàng loạt bác sĩ để làm giả giấy khám sức khỏe đem bán

Chiều 9.4, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Công an Q.Hà Đông (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Tuấn Đạt (35 tuổi, trú P.Phương Liệt, Q.Thanh Xuân, Hà Nội), Phạm Thị Khen (32 tuổi, vợ Đạt) và Vũ Thanh Bình (30 tuổi, quê tại xã Nam Dương, H.Nam Trực, Nam Định) để làm rõ hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, từ ngày 15.3, Bình cùng vợ chồng Đạt đặt làm giả một con dấu tròn, 20 con dấu giả chức danh các bác sĩ của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải; một dấu tròn đỏ của Trung tâm Y tế H.Hải Hà (Quảng Ninh), sau đó các bị can chỉnh sửa các mẫu giấy khám sức khỏe và in, đóng dấu giả, ký giả chữ ký các bác sĩ rồi rao bán trên mạng xã hội

Có khách mua, nhóm này sẽ thuê người giao tận tay và khách chỉ cần điền thông tin để đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ phục vụ công việc, học tập. Đặc biệt, nếu khách gửi ảnh, nhóm này sẽ in và dán, đóng dấu giáp lai rất tinh vi.

Ngày 29.3, Công an Q.Hà Đông phát hiện nhóm này đang bán giấy khám sức khỏe cho khách ở P.Văn Quán, đã tổ chức bắt giữ.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của các bị can, Công an Q.Hà Đông thu giữ 2 máy tính, 1 máy in và nhiều phôi giấy khám sức khỏe giả.