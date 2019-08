Vụ Mường Thanh: Khởi tố, bắt giam 3 cán bộ quận Hà Đông

Cụ thể, theo nguồn tin, sau khi khởi tố ông Lê Thanh Thản , Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Duy Uyển, Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông; ông Vương Đăng Quân, nguyên Phó chánh Thanh tra Xây dựng quận Hà Đông; và ông Mai Quang Bài, cán bộ Đội quản lý trật tự xây dựng quận Hà Đông.

Cả ba bị can trên đều bị khởi tố điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Viện KSND TP.Hà Nội đã phê chuẩn Lệnh bắt tạm giam để điều tra đối với 3 bị can này. Công an TP.Hà Nội cũng đã tống đạt các quyết định khởi tố, Lệnh bắt bị can để tạm giam cả 3.

Cơ quan Công an xác định các bị can có liên quan đến những sai phạm tại dự án Đầu tư xây dựng tổ hợp chung cư Bemes, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông, do Tập đoàn Mường Thanh đầu tư xây dựng.

Trước đó, đầu tháng 7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Mường Thanh, về hành vi lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, ông Lê Thanh Thản được tại ngoại do theo quy định của pháp luật, đây là nhóm tội không nghiêm trọng, người phạm tội có nhân thân, nơi cư trú rõ ràng.