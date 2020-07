Cắt phăng mái tóc dài, những 'nữ thiên thần' blouse trắng bước vào cuộc chiến Covid-19

Ngày 30.7, bác sĩ CK2 Phùng Đình Thạnh, Phó giám đốc Bệnh viện Phổi Đà Nẵng chia sẻ clip các nữ bác sĩ, điều dưỡng trong khu điều trị cách ly đã cắt phăng mái tóc dài để bước vào "cuộc chiến" chống dịch cam go.

Hình ảnh các nữ bác sĩ, điều dưỡng ở Đà Nẵng, với mái tóc dài, dày và đẹp, sẵn sàng cắt phăng cho gọn, hạn chế nhiễm khuẩn, thuận tiện trong việc mặc đồ bảo hộ, đảm bảo quy cách sử dụng khẩu trang bảo hộ N85... khiến những người chứng kiến thấy nghẹn đi vì xúc động.

Cắt từng đoạn tóc dài để thuận tiện cho việc mặc đồ bảo hộ chống dịch BV Phổi Đà Nẵng

Bác sĩ Thạnh, cho biết ông thực sự xúc động bởi chính các đồng nghiệp của mình, các nhân viên của mình, những người cùng ông đồng hành trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. “Tôi muốn cổ vũ, động viên tinh thần các bạn ấy. Vì chúng tôi đang bước vào giai đoạn “khốc liệt” với Covid-19, khi các ca nhiễm và nghi nhiễm liên tục được công bố và có nguy cơ lan nhanh trên diện rộng. Tôi mong các đồng nghiệp đang sát cánh cùng mình luôn lạc quan, mạnh mẽ nhất có thể để cùng nhau chiến thắng đại dịch này.

Chẳng sao, hết dịch tóc lại dài ra

Khi các nữ điều dưỡng, bác sĩ trong khu cách ly gặp khó khăn với bộ đồ bảo hộ, với việc chăm sóc tóc, vệ sinh cá nhân, họ đã nhờ một điều dưỡng nam cùng cách ly trong Khoa Nội 3 (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) giúp cắt đi những mái tóc dài óng mượt. Và trong 2 ngày qua, ngoài công việc chuyên môn phục vụ hỗ trợ điều trị những ca nhiễm Covid-19 tại Đà Nẵng, điều dưỡng Bùi Duy Cương còn kiêm thêm nhiệm vụ cắt tóc cho các chị em đồng nghiệp.

Lần đầu cầm kéo cắt tóc, điều dưỡng Bùi Duy Cương thận trọng cắt cho các chị, sao cho "dễ coi" nhất Ảnh: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

“Hàng chục mái tóc dài của các chị em lần lượt được cắt đi trong tiếc nuối. Nhưng tôi động viên các chị, dù là lần đầu tiên cắt tóc nhưng tôi sẽ cố gắng cắt cho “dễ coi” tí. Hết dịch rồi tóc sẽ mọc dài lại thôi mà”, điều dưỡng Cương động viên, dù anh cho biết rất chạnh lòng và nhiều cảm xúc...

Là người đầu tiên xung phong cắt tóc để bước vào "cuộc chiến" chống Covid-19, điều dưỡng Nguyễn Thị Thu Thảo, cho biết, mái tóc được cắt gọn sẽ thuận tiện hơn, an toàn hơn cho chị em ở khu vực cách ly. Điều dưỡng Thảo là điều dưỡng được tăng cường từ Bệnh viện Đà Nẵng, hộ tống các ca nhiễm đến điều trị tại Bệnh viện Phổi nên chị sẵn sàng cách ly và làm việc tại đây.

Hình ảnh “chị Thảo xinh đẹp” dũng cảm hy sinh mái tóc dài và dày của chị khiến cho "hội chị em" mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn trong những ngày “chung lưng” trong cuộc chiến sẽ còn kéo dài...

Điều dưỡng trẻ nhất Khoa Nội 3 là Ngô Thị Thùy Trang cũng theo chân các đàn chị cắt phăng mái tóc dài đến ngang lưng. “Những chị em có mái tóc dày và dài thì cắt sẽ vất vả tí vì cắt bằng kéo cắt giấy chứ không phải kéo chuyên dụng. Cũng có "ngố ngố" tí nhưng chẳng sao, hết dịch tóc lại dài ra”, Thùy Trang cho biết.

Điều dưỡng Thùy Trang (Bệnh viện Phổi Đà Nẵng) giữ lại ít tóc kỷ niệm những ngày chống dịch cam go Ảnh: Bệnh viện Phổi Đà Nẵng

Cảm kích những “thiên thần blouse trắng”

“Đây là giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc chiến chống Covi-19. "Liên quân" Bệnh viện Phổi và Bệnh viện Đà Nẵng đã sẵn sàng ra trận” - dòng trạng thái của bác sĩ Phùng Đình Thạnh kèm theo hình ảnh những chị em y bác sĩ bệnh viện hy sinh mái tóc dài, đăng trên mạng xã hội đã nhận được đông đảo chia sẻ và cổ vũ của mọi người...

“Thật cảm kích quá những đồng nghiệp của tôi ơi. Chúc các bạn bình an và chiến thắng Covid”, tài khoản Quang Tuệ Phạm, cảm thán. Và ngập tràn những lời chúc sức khỏe, mạnh mẽ, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh được lan tỏa.

“Xin chúc các anh chị em vững vàng, mạnh khỏe. Chiến thắng!”, Lê Thị Ngọc Anh viết. “Đáng kính, các chiến sĩ blouse trắng”, Nguyễn Thị Ngọc Hà, cảm kích. Hay “Đội hình quá mạnh này sẽ tiêu diệt được Covid”, Thư Hoài Lê chia sẻ quyết tâm. “Mong bình an đến với tất cả các bác sĩ, lực lượng y tế tuyến đầu”, tài khoản Facebook Huỳnh Bá Thông cũng thành tâm.

"Liên quân" Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phổi Đà Nẵng quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19 Ảnh: Đình Thạnh

Cuộc chiến chống Covid-19 của người Đà Nẵng một lần nữa đã quay trở lại, cam go hơn và sẽ quyết liệt hơn. Cầu chúc sức khỏe, bình an và may mắn đến với lực lượng tuyến đầu...