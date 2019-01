‘Cát tặc’ vẫn vươn vòi, vì sao lực lượng chức năng ‘lưỡng lự’?

3 năm phát hiện hơn 500 trường hợp khai thác cát trái phép Tại Bà Rịa - Vũng Tàu, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tình trạng khai thác cát, vật liệu san lấp trái phép diễn ra tại nhiều địa phương như TX.Phú Mỹ, TP.Bà Rịa, các huyện Châu Đức, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc... ẢNH: NGUYỄN LONG Ghe sắt hút cát trộm bị Bộ đội Biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu bắt giữ Tính từ đầu năm 2015 đến tháng 5.2018, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố đã thực hiện trên 1.950 buổi kiểm tra, phát hiện và xử lý 511 trường hợp khai thác cát trái phép, khởi tố điều tra 1 vụ (với 52 đối tượng và 16 phương tiện vi phạm); thu giữ 234 máy bơm cát, 15 ghe, 7 sà lan, 3 máy xúc, 2 máy đào và 1 ô tô; tịch thu trên 23.000 m3 cát; xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền hơn 11 tỉ đồng. Kiểm điểm, xử lý trách nhiệm 13 cán bộ, công chức và phê bình chủ tịch UBND 5 xã để xảy ra hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn quản lý. (Nguyễn Long) Chặt vòi “cát tặc” bằng quy định Theo Sở TN - MT tỉnh Tây Ninh, để ngăn chặn nạn khai thác cát lậu trong khu vực hồ Dầu Tiếng cũng như trên sông Vàm Cỏ Đông, Sở đã yêu cầu các đơn vị khai thác cát được cấp phép công bố đầy đủ, rõ ràng kế hoạch khai thác, xuất bán, vận chuyển cát. Từ đó, giúp các cơ quan chức năng phối hợp quản lý hiệu quả. ẢNH: GIANG PHƯƠNG Khai thác cát trái phép trong lòng hồ Dầu Tiếng (Tây Ninh) Mới đây, ngày 28.12.2018, Sở Xây dựng Tây Ninh đã chính thức công bố quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn tỉnh Tây Ninh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Theo quy hoạch này, các tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản phải được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương trên cơ sở đồng thuận của người dân và của địa phương (ấp, xã, huyện) nơi dự kiến thăm dò, khai thác. (Giang Phương) Cầu vượt cung, “cát tặc” lại... vươn vòi Ông Trần Đặng Đức, Giám đốc Sở TN - MT tỉnh An Giang cho hay khó khăn lớn nhất là thời gian gần đây do nhu cầu thị trường lớn, giá cát tăng cao, việc khai thác cát trái phép một số nơi tăng trở lại, các doanh nghiệp được cấp phép khai thác ra ngoài khu vực được cấp phép, khai thác vượt công suất làm tăng nguy cơ sạt lở đất bờ sông. Đáng chú ý, tình trạng vi phạm chủ yếu là các phương tiện nhỏ lẻ, lén lút hút cát vào ban đêm. (Thanh Dũng)