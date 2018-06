Cầu siêu tưởng niệm 98 thanh niên tử nạn tại cống Hiệp Hoà, Nghệ An

Lễ cầu siêu, tưởng niệm do Tỉnh đoàn Nghệ An, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nghệ An phối hợp với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An tổ chức. Đây là hoạt động tưởng nhớ, tri ân lần đầu tiên được tổ chức tại cống Hiệp Hòa, nơi 98 thanh niên tình nguyện đã tử nạn khi đang thi công công trình mở rộng cống ngầm Hiệp Hòa 40 năm trước.