Đủ điều kiện phong tặng liệt sĩ cho 2 'hiệp sĩ đường phố' tử nạn

Đây là chia sẻ ông Nguyễn Duy Kiên, Phó cục trưởng Cục Người có công (Bộ LĐ-TB-XH), với Thanh Niên chiều nay, 14.5.

Theo ông Kiên, tại khoản e và khoản đ, điều 11 Pháp lệnh Ưu đãi người công quy định, những trường hợp được công nhận là liệt sĩ và được Nhà nước truy tặng bằng "Tổ quốc ghi công”, gồm: người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của nhân dân.

Ngoài ra, các trường hợp đấu tranh chống tội phạm; dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân cũng được truy tặng.

Trong khi đó, theo Nghị định 31/2013 quy định cụ thể điều kiện xác nhận liệt sĩ cũng nêu rõ, người trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong bộ luật Hình sự; dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng và an ninh cũng được công nhận là liệt sĩ.

Xét theo các quy định thì trường hợp 2 hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam (29 tuổi, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) và Nguyễn Văn Thôi (42 tuổi, quê Bình Định) bị đâm tử vong trong lúc bắt trộm cướp là có hành động dũng cảm cứu tài sản của nhân dân, đủ điều kiện được công nhận là liệt sĩ.

Tuy nhiên, theo ông Kiên, chỉ khi có đầy đủ hồ sơ của các cấp thẩm quyền, Bộ LĐ-TB-XH mới có thể đề nghị truy tặng liệt sĩ cho các hiệp sĩ.

TP.HCM , nơi xảy ra vụ việc phải là nơi đứng ra làm tờ trình và đề nghị Bộ LĐ-TB-XH xét truy tặng danh hiệu liệt sĩ cho 2 hiệp sĩ. Sau khi thẩm định hồ sơ, Bộ LĐ-TB-XH sẽ đề nghị Thủ tướng truy tặng”, ông Kiên cho nói và cho biết, trước đây đã có nhiều trường hợp được công nhân là liệt sĩ khi tham gia phòng chống tội phạm. Trong đó, ngoài lực lượng an ninh, công an, bộ đội, còn có cả người dân hy sinh trong lúc tham gia phòng phống tội phạm.

Như Thanh Niên đưa tin, khoảng 21 giờ ngày 13.5, nhóm "hiệp sĩ đường phố" quận Tân Bình, TP.HCM gồm 5 người đang di chuyển trên đường Cách mạng tháng Tám thì phát hiện 2 thanh niên đi xe máy chuẩn bị trộm xe SH ở một cửa hàng trên đường Cách mạng tháng Tám (quận 3, TP.HCM).

Nhóm "hiệp sĩ" hô hoán thì bị 2 thanh niên trên và đồng bọn đi phía sau dùng hung khí tấn công.

Vụ việc khiến 2 "hiệp sĩ" tên Thôi và Nam tử vong, 3 "hiệp sĩ" còn lại bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, gồm anh Hoàng bị đâm vào vùng bụng, anh Quý bị chém đứt động mạch chủ ở tay, anh Huy bị đâm bên hông sườn.

Đến chiều 14.5, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, Công an quận 3 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP.HCM đã bắt được 1 nghi can liên quan đến việc kể trên.