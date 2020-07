CDC Mỹ chúc mừng Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị thành công cho phi công người Anh

Trong thư, đại diện CDC Mỹ còn kèm bài viết đường dẫn của bài báo đăng trên tờ New York Times (Mỹ) trong ngày bệnh nhân 91 rời Bệnh viện Chợ Rẫy, tựa đề: A Scottish pilot who became an emblem of Vietnam’s virus fight leaves the hospital (Một phi công người Scotland trở thành biểu tượng trong cuộc chiến chống virus của Việt Nam được xuất viện).