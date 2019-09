Cha dượng pha thuốc diệt cỏ đầu độc con riêng của vợ

Ngày 19.9, Công an H.Sa Thầy (Kon Tum) cho biết đã bàn giao hồ sơ vụ việc và nghi phạm A Sap (26 tuổi, trú thôn Kơ Tu, xã Hơ Moong, H.Sa Thầy) cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kon Tum tiếp tục điều tra . A Sap được xác định là người đã dùng thuốc diệt cỏ đầu độc khiến con riêng của vợ tử vong.

Theo thông tin ban đầu, trước khi kết hôn với A Sap, chị Y Tuen (27) có 1 người con là A Thâu (8 tuổi). Sau khi Tuen và Sap đến với nhau thì thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chán nản chị Y Tuen bỏ vào TP.HCM để làm thuê.

Sáng 12.8, với ý định đầu độc để A Thâu bị bệnh, chị Y Tuen về chăm nên A Sap pha thuốc diệt cỏ với thuốc chữa bệnh cho A Thâu. Sau đó, A Sap đi làm rẫy và đưa A Thâu sang nhà mẹ vợ. Không lâu sau, cháu A Thâu nôn ói, co giật và được đưa đến Trung tâm Y tế xã Hơ Moong cấp cứu. Tuy nhiên, A Thâu tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Nhận thấy A Sap có nhiều biểu hiện nghi vấn nên cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ nghi phạm để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, A Sap đã khai nhận hành vi đầu độc A Thâu.