Cha rủ con trai đi cướp tải sản, cùng lãnh án

Ngày 14.11, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án sơ thẩm đối với Lê Văn Hùng (40 tuổi) 13 năm tù; con ruột của Hùng là Lê Văn Nhật (17 tuổi, cùng ngụ xã An Cơ, H.Châu Thành, Tây Ninh) 4 năm tù cùng tội “ Cướp tài sản ”.

Riêng, Lê Thị Giang bị tuyên phạt 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “ Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có ”.

Theo cáo trạng, từ tháng 12.2018 đến tháng 3.2019, Hùng và Nhật đã chặn xe, dùng rựa, dao để thực hiện 3 vụ cướp tài sản tại địa bàn H.Tân Biên, Tây Ninh. Tổng trị giá tài sản cướp được 54,58 triệu đồng. Ngoài ra, Hùng còn tự thực hiện vụ cướp khác số tài sản trị giá 34,9 triệu đồng.

Tại tòa, Hùng khai, toàn bộ số tiền cướp được Hùng tiêu xài cá nhân và đánh bạc. Trong đó, Hùng từng bị xử phạt hành chính về hành vi đánh bạc (chưa nộp phạt vì không có tiền). Còn Nhật bật khóc tại tòa.

Riêng vụ đầu tiên, Hùng thực hiện một mình vào ngày 23.11.2018. Hùng điều khiển xe máy đến khu vực ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, H.Tân Biên. Tại đây, Hùng chặn xe máy, dùng rựa khống chế và cướp của bà Vũ Thị Cẩm Hường (43 tuổi) dây chuyền, bông tai, nhẫn, điện thoại.

Ngày 12.3.2019, Hùng rủ Nhật đến ấp Tân Tiến chặn và cướp xe Wave của một phụ nữ người Campuchia đem về nhà cất giấu. Hùng bị bắt sau đó.

Riêng Giang, dù biết điện thoại Samsung (giám định trị giá 3,6 triệu đồng) là tài sản do Hùng cướp được nhưng vẫn nhận và lúc cần tiền đem thế chấp lấy tiền tiêu xài. Sau đó, ngày 13.3.2019, do vụ án bị phát hiện nên Giang giao nộp cho Công an H.Tân Biên.

Ngoài ra, Hùng còn khai nhận đã gây ra một vụ cướp tài sản khác vào tháng 10.2018, tại khu vực cầu Suối Tre, xã Hòa Hiệp, H.Tân Biên.