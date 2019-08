Giả danh công an chặn xe, sử dụng còng số 8 chiếm đoạt tài sản

Ngày 9.8, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An cho biết vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Thái Nguyên triệt phá thành công vụ vận chuyển ma túy lớn từ Lào vào VN.