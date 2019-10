Chậm khắc phục 'ổ gà' trên cao tốc, bị phạt... 4 triệu đồng

Ngày 4.10, Cục Quản lý đường bộ 3 cho biết đã ra quyết định xử phạt Ban Quản lý dự án cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (địa chỉ đường Quy Mỹ, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) với mức phạt 4 triệu đồng về vi phạm hành chính không có biện pháp khắc phục kịp thời hư hỏng công trình đường bộ gây mất an toàn giao thông.

Tương tự, Cục Quản lý đường bộ 3 cũng đã xử phạt Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải (117 Hữu Nghị, TP.Đồng Hới, Quảng Bình) 4 triệu đồng do chậm khắc phục hư hỏng tại nút giao Hòa Liên đường Hồ Chí Minh đoạn La Sơn - Túy Loan (công ty này thi công). Vị trí này cũng đã bị Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng đề nghị khắc phục các điểm mất an toàn giao thông , nhưng đến nay lắp đặt chưa đủ đèn chiếu sáng vì vướng thủ tục , thiết kế, tiến độ...