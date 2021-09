Chạm mốc 30.000 ca Covid-19: Đồng Nai cần làm gì để dập dịch?

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng trong 5 mũi triển khai chống dịch của Đồng Nai, hiện có 3 mũi tạm thời yên tâm và 2 mũi còn yếu. Cụ thể, mũi điều trị Đồng Nai tạm thời yên tâm (số giường điều trị F0 còn trống, số người tử vong thấp); Mũi thứ hai là an sinh xã hội (đến thời điểm này chưa có ai phải thiếu đói trong thời gian giãn cách xã hội mà chưa được hỗ trợ); Mũi thứ 3 là an ninh trật tự và công tác tuyên truyền cũng rất nỗ lực và được đảm bảo; Mũi còn yếu theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai là xét nghiệm tầm soát F0 còn lúng túng, chưa khoa học và công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 còn chậm.

Báo cáo tại cuộc họp, bác sĩ Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, cho biết tính đến sáng 6.9, Đồng Nai ghi nhận thêm 911 ca trong ngày. Lũy kế từ đợt dịch thứ 4 đến nay là 29.356 ca dương tính Covid-19, trong đó có 12.512 ca khỏi bệnh, 224 ca tử vong. Theo bác sĩ Vũ, trong những ngày qua, Đồng Nai tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 mới tại các khu nhà trọ, trong vùng phong tỏa ở các địa phương có dịch phức tạp như H.Nhơn Trạch, H.Trảng Bom và TP.Biên Hòa.

Theo ông Cao Tiến Dũng, hiện nay công tác xét nghiệm diện rộng Đồng Nai làm chưa quyết liệt, chỉ mới làm ban ngày, chưa có làm ban đêm. Ông Dũng yêu cầu cần nghiên cứu, học tập kinh nghiệm của Bắc Giang, Bắc Ninh, phải xây dựng kế hoạch xét nghiệm cả ban đêm, nếu không thì không thể thần tốc được. UBND tỉnh trình HĐND xem xét nâng mức bồi dưỡng cao hơn cho những lực lượng tuyến đầu nói chung và lực lượng làm công việc này.

Đối với các ca F0 nhỏ lẻ trong cộng đồng, ông Dũng lưu ý ngành y tế và các địa phương phải cực kỳ cảnh giác. Theo ông Dũng, chỉ khi nào sau 14 ngày không có dương tính mới xác định đó là vùng xanh. Vẫn còn xuất hiện ca dương tính trong cộng đồng thì phải cảnh giác, cần khoanh rộng ra xét nghiệm và làm sạch. “Tôi rất sợ cách lây của biến thể Delta này, nếu mình cứ tập trung vùng đỏ và bỏ qua các ca F0 nhỏ lang thang trong cộng đồng này thì vài bữa sẽ bùng thành ổ dịch”, ông Dũng cảnh báo.

Đối với công tác xét nghiệm khẳng định RT-PCR, ông Dũng yêu cầu cần xem lại vòng xét nghiệm này đã chạy hết công suất chưa, có xảy ra tình trạng nơi thì quá tải, nơi ngồi chơi hay không. “Chiến dịch thần tốc mà tới 3 - 5 ngày mới có kết quả thì ít nhất đã có 2 chu kỳ lây nhiễm. Do vậy yêu cầu công tác chuyển mẫu, điều phối mẫu phải nhanh hơn nữa, trong vòng 24 giờ là phải chuyển mẫu và có kết quả”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, hiện nay toàn tỉnh mới có 418 đội tiêm, có khả năng phải thành lập 700 đội tiêm. Một số huyện thị đem hết quân của mình ra, làm thêm giờ, làm cả ban đêm mới đáp ứng được yêu cầu.

Thay đổi chiến thuật chống dịch

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng 3 mũi chống dịch đang làm tốt cần tiếp tục phát huy và giữ vững trận địa. 2 mũi còn yếu là xét nghiệm tầm soát F0 và công tác tiêm chủng vắc xin cần thay đổi cách làm. Theo ông Lĩnh, Đồng Nai lúc đầu đặt mục tiêu đến 31.8 kiểm soát được F0, sau đó đến 5.9 nhưng vẫn không đạt được, số ca nhiễm những ngày gần đây tăng 1.000 ca mỗi ngày. “Bây giờ mỗi ngày cả ngàn ca F0, 10 ngày tới nếu tình trạng cứ tiếp tục như thế này thì các cơ sở, tầng điều trị sẽ quá tải. Không điều trị nổi thì người chết sẽ tăng cao và chúng ta sẽ rơi vào khủng hoảng”, ông Lĩnh cảnh báo.

Cũng theo ông Lĩnh, Đồng Nai có đủ nguồn lực, đội ngũ và quyết tâm nhưng cách làm thì cần phải xem lại, phải thay đổi chứ không thể làm như trước được nữa. Vấn đề tiêm chủng, ông Lĩnh đánh giá hiện đang tiêm bình quân hơn 80.000 mũi/ngày nhưng vẫn còn chậm và yêu cầu các đội tiêm chủng cần tăng tốc hơn nữa. “Trong vòng 10 ngày tới phải nâng lên ít nhất 100.000 mũi/ngày, phấn đấu đến 15.9, Đồng Nai cơ bản phủ được vắc xin mũi 1 cho hơn 2,2 triệu dân cần tiêm".

“Sắp tới chúng ta thực hiện công dân vắc xin. Người nào tiêm đủ vắc xin thì ra đường, dân được tiêm vắc xin càng nhiều thì xã hội càng sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Mỗi một ngày chậm tiêm vắc xin, kinh tế xã hội không vận hành, địa phương thiệt hại cả ngàn tỉ đồng. 10 ngày nữa nếu chúng ta không phủ được vắc xin thì chúng ta sẽ mất thời cơ. Do vậy để chuẩn bị cho một xã hội được tiêm vắc xin và công dân được tự do đi lại thì chúng ta phải đẩy mạnh tiêm ít nhất 100.000 mũi/ngày, trong 10 ngày tới phải hoàn thành cho được 1 triệu mũi vắc xin”, ông Lĩnh yêu cầu.

Theo ông Lĩnh, nếu Đồng Nai không giải quyết tốt 2 mũi đột phá này trong 10 ngày tới thì có thể sẽ phải mất thêm 15 ngày nữa để giãn cách xã hội, như vậy sẽ tốn kém nhiều hơn, mất đi cơ hội. Nếu nhiệm vụ tầm soát F0 không ổn, tiêm vắc xin chậm thì 3 mũi nhọn đang làm tốt sẽ trở nên bất ổn. Càng kéo dài thêm thời gian thì cả an sinh xã hội, an ninh trật tự, công tác tuyên truyền cũng mệt mỏi, rồi công tác điều trị cũng không chịu nổi. Do vậy ông Lĩnh yêu cầu 3 mũi nhọn đang làm tốt cần giữ vững trận địa hỗ trợ cho 2 mũi nhọn tầm soát F0 và chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 để đạt được miễn dịch cộng đồng, sớm đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới.