Đồng Nai: Giả danh công an đến trước trụ sở công an để lừa đảo

Chiều 28.8, Công an TP.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Quốc Toản (29 tuổi, ngụ xã Thanh Sơn, H.Tân Phú, Đồng Nai) để điều tra về hành vi giả danh công an nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định trước đó, thông qua mạng Internet, Phạm Quốc Toản đặt mua bộ trang phục Cảnh sát nhân dân với hàm cấp thượng úy, cùng 1 bảng tên mang tên Phạm Quốc Toản, số hiệu: 186-367.

Ngày 20.7, Toản mặc bộ trang phục Cảnh sát nhân dân rồi đến quán nước đối diện trụ sở Công an TP.Long Khánh gặp và hứa giúp anh T.T.T (32 tuổi, ngụ Bình Thuận ) lấy chiếc ô tô đang bị Công an TP.Long Khánh tạm giữ do liên quan đến vụ tai nạn giao thông.