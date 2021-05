Chấn chỉnh công tác chống dịch Covid-19 khu vực giáp 4 chợ trung tâm Đà Nẵng

Theo Công an tỉnh Vĩnh Phúc , việc đình chỉ 2 cán bộ công an TP.Vĩnh Phúc do 2 người này có biểu hiện buông lỏng quản lý, không phát hiện kịp thời vi phạm về sử dụng lao động của bar Sunny.

Làm việc với công an, tài xế đỗ xe Lexus sai còn thách thức, cho biết do thấy mọi người "tôn trọng" công an nên đã đặt mua tấm "giấy ra vào" trụ sở Bộ Công an để dán lên xe cho oai.