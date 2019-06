Chặt đứt nhiều 'chân rết' buôn ma túy ở Quảng Trị

Chiều 6.6, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị cho hay đã lần đầu tiên triệt xóa được 1 tụ điểm mua bán ma túy tại địa bàn miền biển của xã Hải An (H.Hải Lăng).

Theo đó, vào lúc hơn 21 giờ đêm 5.6, cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải An cùng Phòng phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị) bắt quả tang Mai Văn Tới (22 tuổi, trú thôn Đông Tân An, xã Hải An) có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; thu giữ trên người Tới 1 ống nhựa bên trong có 4 viên ma túy tổng hợp. Tiếp tục khám xét nơi ở của Tới, lực lượng chức năng phát hiện thêm 1 túi nilon chứa 83 viên ma túy tổng hợp.

ẢNH: MẠNH HÙNG Mai Văn Tới tại cơ quan chức năng

Tới khai nhận, vào ngày 4.6 đã ra TP.Đông Hà mua 100 viên ma túy tổng hợp của một người không rõ lai lịch về sử dụng và bán lại cho nhiều thanh thiếu ở địa bàn xã Hải An và Hải Khê (H.Hải Lăng), mỗi lần từ 1 đến 4 viên, giá 125.000 đồng/viên.

Cũng trong sáng 6.6, Phòng CSĐTTP về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) cho hay đang củng cố hồ sơ để xử lý 1 nghi phạm tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy.

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ Phạm Duy Quang khi bị bắt

Trước đó, vào khoảng 9 giờ ngày 5.6, Phòng CSĐTTP về ma túy Công an tỉnh đã bắt quả tang Phan Duy Quang (31 tuổi, trú tại KP.5, P.4, TP.Đông Hà) có hành vi tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy, phát hiện và thu giữ trên người đối tượng 1 gói nhỏ bên trong có chất bột màu trắng nghi là heroin.

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ Lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Quang

Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Quang, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 1 cục chất bột màu trắng nghi là heroin, 15 viên nén màu vàng và xanh nghi là ma túy tổng hợp. Bước đầu, Phan Duy Quang khai nhận mua ma túy về bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn để kiếm lời.

Trước đó nữa, vào 21 giờ đêm 4.6, tại đường Hai Bà Trưng (P.1, TP.Đông Hà), Công an P.1 đã bắt quả tang Lê Văn Hảo (24 tuổi, trú tại KP.8, P.5, TP.Đông Hà) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Tiến hành khám xét trên người Hảo, lực lượng Công an phát hiện có 10 viên ma túy tổng hợp. Qua đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng đã bắt thêm Mai Thị Hà (26 tuổi, trú KP.3, P.5) và Trịnh Đình Thắng (27 tuổi, trú tại xã Triệu Giang, H.Triệu Phong) và phát hiện, thu giữ trên người của Thắng 44 viên ma túy tổng hợp.

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ Cơ quan công an ập vào tiệm internet có nhiều đối tượng ma túy vào chiều 3.6.

Chưa hết, chỉ cách đó 1 ngày, vào chiều 3.6, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) cũng đã bắt quả tang Nguyễn Nhật Minh (23 tuổi), Nguyễn Tri Nhật Trường (26 tuổi) và Nguyễn Công Hùng (23 tuổi, cùng trú tại KP.6, P.5, TP.Đông Hà) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại quán internet số 117 Hàm Nghi.

Tang vật thu giữ là 30 viên hồng phiến, 3 điện thoại di động và một số đồ vật, tài liệu liên quan.

ẢNH: CÔNG AN QUẢNG TRỊ Một nghi phạm ma túy bị còng tay ngay khi đang ngồi trước màn hình máy tính để chơi game

Tại thời điểm bắt quả tang, ngoài 3 đối tượng trên, trong quán Internet 117 Hàm Nghi còn có 7 người ngồi chơi game. Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra chất ma túy cho kết quả 7 người này đều dương tính với ma túy.