Chặt trộm chè, một người đàn ông ở Nghệ An bị anh họ đánh chết

Sáng 10.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị này đang tạm giữ hình sự Mạc Văn Liệu (53 tuổi, ngụ xã Yên Hợp, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An) để điều tra hành vi giết người