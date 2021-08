Châu Âu thu hồi sản phẩm mì khô vị bò gà của Công ty CPTP Thiên Hương

Theo Cục An toàn thực phẩm, cơ quan này vừa nhận được thông tin cảnh báo về việc EU đã thu hồi sản phẩm mì khô vị bò gà có tên tiếng Anh “Dried noodles with chicken - and beefspices”, do Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Hương (số 1 Lê Đức Thọ, khu phố 2, Tân Thới Hiệp, Q.12, TP.HCM) sản xuất, tại thị trường Na Uy do có chứa 0,052 mg/kg - ppm ethylene oxide (vi phạm Chỉ thị của EU số 91/414/EEC).

Trước thông tin nêu trên, các cơ quan chức năng Việt Nam đang phối hợp kiểm tra, xác minh làm rõ để kịp thời thông báo tới người tiêu dùng