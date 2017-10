Ngày 18.10, Công an TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) cho biết đã bàn giao Trương Văn Thuận (23 tuổi, trú thôn Phước Lâm, xã Ninh Xuân, TX.Ninh Hòa) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người

Theo cơ quan công an, khoảng 20 giờ ngày 17.10, ông Trương Thanh H. (44 tuổi, cậu ruột Thuận, ở cùng thôn) qua nhà Thuận trong tình trạng say xỉn, rồi to tiếng với mẹ Thuận.

Thấy ông H. say xỉn, Thuận khuyên cậu về nhà nghỉ ngơi thì ông H. dọa đánh Thuận.

Sau đó, hai người em trai ông H. đến can ngăn, đưa ông H. về nhà. Tuy nhiên, mới ra khỏi nhà Thuận không xa, ông H. tiếp tục chửi bới rồi đánh luôn người em. Mẹ Thuận chạy ra can ngăn thì bị ông H. xô ngã.

Nghe mọi người hô hoán về việc mẹ Thuận bị ông H. xô ngã, ngất xỉu, Thuận từ trong nhà cầm dao chạy ra đường chém ông H. vào vùng cổ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ

Sau khi gây án, Thuận đã đến cơ quan công an đầu thú.

Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Nguyễn Chung