Cháu đánh người, chú phải giải trình vì dùng xe công an đến đón

Chiều 10.4, Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng) yêu cầu trung tá Nguyễn Tri Phương, Trưởng công an P.Thanh Khê Đông, giải trình vụ dùng ô tô của công an phường đi đón cháu trai là Nguyễn Trần Vĩnh Khang (22 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), sau khi Khang đánh một phụ nữ trong quán bánh xèo.

Tối 8.4 tại quán ăn ở P.An Hải Đông (Q.Sơn Trà), giữa chị Trần Thị Quỳnh Như (32 tuổi, ngụ P.Thanh Khê Đông) và Khang xảy ra mâu thuẫn do chị Như vào quán sau nhưng lại có bánh xèo ăn trước. Khang đánh chị Như bầm mắt, chấn thương mũi, gãy răng; còn tự xưng là cháu đại tá Trần Mưu (Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng), có bố và chú "làm to trong quân đội, công an". Sau khi đưa nạn nhân vào Bệnh viện Đà Nẵng, gia đình chị Như trở lại Công an P.An Hải Đông thì phát hiện có xe của Công an P.Thanh Khê Đông đến đón Khang về.

Theo Công an Q.Sơn Trà, đại tá Trần Mưu "không có họ hàng" gì với Khang (chỉ ở gần nhà); Khang có bố là đại tá Nguyễn Hữu Chỉnh (nguyên Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, đã nghỉ hưu), chú là trung tá Nguyễn Tri Phương.

Trung tá Phương xác nhận ông dùng xe của Công an P.Thanh Khê Đông đến chở Khang về vì sợ có người chặn đánh Khang. Theo Công an Q.Thanh Khê, sử dụng xe công để giải quyết việc riêng là trái quy định; trường hợp dùng xe công để phối hợp giữa các phường nhưng chưa có yêu cầu cũng là bất hợp lý.